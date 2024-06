Emily Garcia comemora aniversário de barraco com martelo que viralizou - Foto: Reprodução

Emily Garcia comemora aniversário de barraco com martelo que viralizouFoto: Reprodução

Publicado 11/06/2024 12:50

E teve festa para comemorar um dos episódios mais comentados de 2023! A influenciadora Emily Garcia celebrou com bom humor o primeiro aniversário do famoso barraco que protagonizou com um martelo. Em setembro do ano passado, ela chocou os internautas ao invadir a casa do ex-marido, Babal Guimarães, e quebrar alguns vidros durante uma festa.



Para quem não lembra, o episódio ocorreu após o ex-marido supostamente deixar pertences da influencer e do filho do casal do lado de fora da casa. Furiosa com a situação, a famosa decidiu agir e, com um martelo em mãos, acabou causando um tumulto. A cena rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando inúmeros memes e debates na internet.



Emily, conhecida por seu jeito autêntico e sem papas na língua, resolveu brincar com a situação ao comemorar o “aniversário” do incidente. Após receber um lembrete de uma seguidora, a influencer agiu. "Mulher, hoje o martelho completa 1 ano", revelou a fã. "Tô passada, vou comprar 1 bolinho", respondeu ela, que prometeu e entregou!



Nas redes sociais, a influencer dividiu opiniões após comemorar o episódio. "Quanta futilidade, né, gente? A pessoa COMEMORA o aniversário de uma BRIGA com um MARTELO!", disparou uma internauta. "Coloca no currículo", ironizou outra. "O conteúdo dela é dormir e viver de indireta", afirmou uma terceira. "Ah entendi, mas aí qualquer coisa vai nos avisando", brincou mais uma.