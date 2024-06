Maíra Cardi no podcast Inteligência Ltda - Reprodução/Youtube

Maíra Cardi no podcast Inteligência LtdaReprodução/Youtube

Publicado 11/06/2024 11:05

Maíra Cardi, mãe de Sophia, de cinco anos, fruto do seu casamento com Arthur Aguiar, abriu seu coração nas redes sociais sobre a difícil batalha que enfrentou contra a depressão pós-parto. Sem mencionar diretamente o nome do campeão do BBB 22, a influenciadora detalhou como foi desafiador lidar com esse período sombrio.

Na manhã desta segunda-feira (10), a esposa de Thiago Nigro fez o relato em seu Instagram. “Eu tive uma depressão pós-parto violentíssima, que teve relação direta com meu sono ruim. Sophia acordava a noite inteira de hora em hora, e eu não tinha ninguém para me ajudar", iniciou.

A empresária destacou como o período turbulento a afetou. "Passei um ano sem dormir e adoeci severamente! A falta de sono contínuo gera diversas doenças. Repare que, nesse caso, eu dormia, mas dormia de forma fragmentada, e dormir de forma fragmentada é o mesmo que dormir pouco ou quase nada”, escreveu.

A influenciadora também revelou que seus exames de sangue indicavam altos níveis de açúcar. "No meu caso, eu não engordei porque na época eu era crudívora e só comia frutas e legumes crus, impossível engordar dessa forma. Mas meus exames de sangue pareciam de uma pessoa diabética. Como pode? Meu açúcar no sangue estava alto pela falta de sono!", apontou Maíra.



O relato de Maíra Cardi chamou a atenção nas redes sociais. “Eu acho engraçado esse tom: ‘não tinha ninguém pra me ajudar…’ porque não quis”, disparou uma internauta. “Mas qualquer mãe normal fica um ano sem dormir depois que tem filho”, apontou outra. “Não li um comentário perguntando onde estava o pai na época para ajudar ela”, ponderou uma terceira.