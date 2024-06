MC Daniel - Araujo / Agnews

MC DanielAraujo / Agnews

Publicado 11/06/2024 08:47 | Atualizado 11/06/2024 08:51

Na madrugada desta terça-feira (11), MC Daniel, de 25 anos, marcou presença na festa de 31 anos de Rafa Uccman, pilotando sua luxuosa Porsche 911. O veículo, que pode custar até R$ 2,2 milhões, foi um presente que o funkeiro se deu no último Natal. Com estilo e glamour, MC Daniel deixou claro que sabe como se destacar em eventos de alto nível.

Além de ser um dos convidados mais comentados, MC Daniel também subiu ao palco para agitar a noite com sua performance. O evento, intitulado UCC Chella, foi uma referência ao famoso festival Coachella, combinando as primeiras letras do sobrenome de Rafa com o nome do festival. Outros artistas como Zé Felipe e Pocah também se apresentaram, garantindo que a pista de dança ficasse animada até o amanhecer.

A lista de convidados do UCC Chella foi recheada de estrelas, destacando-se nomes como Fiuk, Virginia Fonseca e Gil do Vigor. Influenciadores e celebridades do mundo digital também marcaram presença, incluindo Nah Cardoso, Pequena Lô e Tokinho. A festa all black de Rafa Uccman, realizada em São Paulo, virou o assunto da semana entre os famosos.

O evento foi um verdadeiro desfile de personalidades, com Danny Bond, Carol Bresolin e Leo Picon, entre outros, curtindo a noite em grande estilo. A festa ainda contou com a presença de blogueiras e influenciadoras como Blogueirinha, Tainá Costa e Kéfera Buchmann. Todos esses nomes juntos fizeram do UCC Chella um evento memorável, mostrando que Rafa Uccman sabe como reunir o melhor da cena social e artística em uma noite inesquecível.