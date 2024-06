Filha de Simony desabafa sobre sexualidade: 'Vim ao mundo para sofrer' - Foto: Reprodução

Publicado 10/06/2024 20:54

Aysha Benelli, conhecida por seu papel como Laura no remake de Carrossel do SBT, recentemente interagiu com seus fãs através de uma caixinha de perguntas no Instagram. A jovem fez revelações pessoais, como sua sexualidade e status de relacionamento.

Ao ser questionada repetidamente sobre sua idade, a atriz de 21 anos respondeu com bom humor: "Teve milhões dessas, só perdeu para as perguntas se estou namorando. Tenho 21 [anos]". Aysha também esclareceu que está solteira: "Não namoro".



Quando perguntada sobre sua orientação sexual, Aysha respondeu com uma pitada de sarcasmo: "Vim ao mundo para sofrer e só gostar de homem", afirmou, revelando em seguida ser heterossexual. Entre as diversas perguntas, uma fã quis saber sobre suas tatuagens. "Toda vez eu perco a conta (risos), mas acho que são 20. A maioria são pequenas e escondidas", contou.



Nos últimos anos, Aysha passou por mudanças significativas em sua aparência. A atriz revelou ter feito uma cirurgia plástica no nariz para "afinar e empinar" um pouco, sem precisar quebrar ossos. Além disso, ela impressionou os seguidores ao contar que perdeu 40 kg, uma transformação que fez para recuperar sua autoestima, após sofrer bullying na infância por estar acima do peso.