Repórter do SBT é agredido com tapa na cara durante entrevistaFoto: Reprodução

Publicado 10/06/2024 18:35 | Atualizado 10/06/2024 18:37

Os repórteres de rua enfrentam situações inesperadas diariamente, mas o episódio envolvendo Lucílio Macedo do SBT foi um verdadeiro choque. Durante uma entrevista ao vivo para o 'SBT Notícias GO', o jornalista levou um tapa na cara de uma jovem enquanto conversava com ela e sua mãe.

O incidente, que ocorreu na última sexta-feira (7), ganhou notoriedade apenas agora, viralizando nas redes sociais. Tudo começou quando Lucílio entrevistava uma senhora sobre a "birra" de sua filha que queria um celular novo. “Eu sou mãe solo, mas uma menina de 20 anos de idade morar com a mãe e ainda querer obrigar a sustentar ela”, desabafou Sara Moreira.

O repórter, em seguida, virou-se para a filha, Sabrina e perguntou: “Mas esse celular que você está falando aí… Que celular é esse?”. Antes mesmo de pensar em responder a pergunta, a jovem então deu um tapa em Lucílio e declarou: “Eu já falei que não quero dar entrevista nenhuma. Sai daqui!”.



Nas redes sociais, o episódio dividiu opiniões. “Macetou a atuação das novelas mexicanas”, ironizou um usuário, acreditando que tudo foi encenado. “Atuação ridícula, tenho é dó do repórter que infelizmente teve que passar por isso”, afirmou uma internauta. “Só trouxa achou que isso era real, atuação pura e péssima, por sinal”, apontou um terceiro. “O repórter perdeu a oportunidade de tacar o microfone na cabeça dela”, disse mais um.



Lucílio Macedo resolveu dar voz ao público através de seus stories no Instagram, onde abriu uma enquete sobre o incidente. “Acabei levando um tapa na cara, mas eu quero saber sua opinião: isso é verdade ou mentira, hein? Foi num ao vivo, sexta-feira, no SBT Notícias Goiás. Tá viralizado nesta segunda-feira. Dá sua opinião aí”, questionou ele aos seguidores.