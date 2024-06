Christina Rocha deixa o SBT após 43 anos - Reprodução

Christina Rocha deixa o SBT após 43 anosReprodução

Publicado 10/06/2024 14:58 | Atualizado 10/06/2024 14:59

A participação de Rachel Sheherazade em "A Fazenda" continua foi um grande acerto do reality show, que culminou na famosa como a apresentadora de "A Grande Conquista". Assim, tudo indica que a produção pretende repetir o feito e já tem um novo alvo em vista. Christina Rocha, recentemente desligada do SBT, teria recebido múltiplos convites para integrar o elenco do programa.

De acordo com o jornalista Felipeh Campos, a apresentadora é vista como a grande aposta dos diretores para "A Fazenda 16". A expectativa é alta para ver se a jornalista e apresentadora aceitará o desafio. Afinal, o humor ácido e o perfil controverso de Christina seriam ponto alto para a audiência do programa.



Nas redes sociais, a possibilidade de entrada da loira no reality dividiu opiniões. “Alô Cristina, não faça essa besteira, aquilo lá não é pra você”, brincou um internauta. “Será que ela vai?”, questionou outro. “Nunca imaginaria a Cristina na Fazenda , mas talvez das coisas que aconteceram ela queira viver coisas novas”, ponderou uma terceira.



Em meio aos rumores, muitos já anseiam pela suposta participação da veterana no reality show. “Ótima ideia, adorei”, declarou mais uma seguidora. “Christina Rocha será uma das favoritas para ser a campeã, só não vale armarem pra ela igual que fizeram com minha campeã Rachel Sheherazade”, afirmou outra.