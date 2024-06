Suposta filha de Leonardo quebra o silêncio sobre teste de DNA - Foto: Reprodução

Suposta filha de Leonardo quebra o silêncio sobre teste de DNAFoto: Reprodução

Publicado 10/06/2024 11:56

Após um período afastada das redes sociais, Dyane Akacio usou o último domingo (9) para conversar com seus fãs. A modelo, que afirma ser filha do cantor Leonardo, revelou que o falecimento de sua mãe adotiva a afetou profundamente. Ela abriu uma caixinha de perguntas para interagir com os seguidores e citou o exame de DNA que poderia confirmar sua paternidade.



Questionada por um seguidor se havia desistido do exame de DNA, Dyane respondeu: "Acabei deixando esse assunto um pouco mais de lado por conta da minha vida agora. Sinceramente, nem tenho pensado nisso nos últimos meses, principalmente agora por causa da minha mãe. Então, é uma coisa que vou resolver mais para frente, quando tudo estiver no lugar, quando a minha cabeça estiver bem”, revelou.

A jovem também falou sobre a intensa repercussão de seu caso. "Foi uma leva de coisas que aconteceram na minha vida e me esgotaram emocionalmente. Então, acho que esse momento é para organizar a minha vida, principalmente a minha cabeça, para eu estar bem. Preciso estar bem para resolver as coisas e não estou, estou vivendo muitas outras coisas. Tudo tem seu tempo e não é momento para isso agora", desabafou.



Outro tema abordado foi a situação de seu filho, que continua no Brasil. "Meu filho tá com o meu pai e tem uma pessoa muito especial que também está cuidando dele pra mim, uma amiga da família, uma pessoa muito próxima. E ele está sendo muito bem cuidado, estou muito feliz porque a gente vê o amor e o carinho dessa pessoa para com o meu filho, cuidado, preocupação", afirmou.