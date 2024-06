Viih Tube e Eliezer compartilham fotos de chá revelação do segundo filho - Reprodução

Publicado 10/06/2024 19:44 | Atualizado 10/06/2024 19:44

À espera do segundo filho, Viih Tube deixou os seguidores babando da pequena Lua di Felice, sua primogênita. Nesta segunda-feira (10), a ex-BBB compartilhou um vídeo adorável em que a bebê, de um ano, ouve os batimentos cardíacos do irmãozinho pela primeira vez.



Na gravação, publicadas em seu Instagram, Viih Tube tenta operar uma máquina ultrassom portátil, enquanto a filha de Eliezer mostra toda sua curiosidade e doçura. Ao escutar o som alto no fone de ouvido, sua expressão de surpresa arranca risadas da mamãe coruja.



"Minha pequena ouvindo o coração do irmãozinho", escreveu a influenciadora na legenda. Nos comentários, os fãs da empresária não pouparam elogios à fofura de Lua. "Ela passando a mão na barriga dando oi", reparou uma seguidora. "Que lindeza, não aguento tanta fofura numa criança só", escreveu outra.