Lulu Santos - Divulgação/Ascom

Lulu SantosDivulgação/Ascom

Publicado 10/06/2024 18:02 | Atualizado 10/06/2024 18:36

Após enfrentar dias difíceis devido à gastroenterite aguda e influenza A, Lulu Santos, aos 71 anos, deixou a Clínica São Vicente nesta segunda-feira (10). A notícia foi compartilhada durante o programa "Mais Você", trazendo alívio aos fãs preocupados com a saúde do cantor.



Tati Machado e Ana Maria Braga divulgaram um depoimento do cantor, onde ele, sem maquiagem ou artifícios, alertou sobre os perigos da negligência com a vacinação contra a gripe. "Este ano a vacinação para gripe no Brasil está abaixo de 50%", lamentou o famoso em trecho da gravação, enfatizando sua própria experiência como exemplo.



Com sinceridade, o famoso admitiu ter negligenciado a vacina contra a gripe, o que resultou em sua internação. "Quis gravar esse vídeo, sem maquiagem, sem luz artificial, para demonstrar como fica uma pessoa como eu, que negligenciou em tomar a sua vacina de gripe este ano, uma coisa que eu regularmente faço. Eu contraí o vírus influenza A e estou há 3 dias internado em um hospital particular no Rio de Janeiro para tratar isso e as sequelas que traz", revelou.



"Este ano a vacinação para gripe no Brasil está abaixo de 50%. Logo nós, que somos um país com uma tradição de eficiência e eficácia de vacinação, quase uma escola disso, por algum motivo, isso se desvaneceu. Eu mesmo acabei ficando vítima disso. Pensei que devia ter vacinado, 3 dias depois que peguei essa doença, que já dura 7 dias e nos últimos 3 passei internado. Não desejo isso a ninguém. Não façam como eu. Tome todas as vacinas, elas salvaram a humanidade", encerrou.