Ticiane Pinheiro e Roberto JustusReprodução / Instagram

Publicado 10/06/2024 15:33 | Atualizado 10/06/2024 15:36

No último "Domingão com Huck", Ticiane Pinheiro surpreendeu os espectadores ao fazer o famoso quadradinho durante o quadro "Dança dos Famosos". A apresentadora se divertiu ao relembrar o momento em que virou meme em 2013, quando se jogou no palco para fazer o passo que virou hit com o Bonde das Maravilhas.

Para Luciano Huck, a famosa disse que o episódio marcou um antes e depois em sua vida. "O quadradinho de oito foi um divisor de águas na minha vida, porque todo mundo acha que eu danço e eu não danço nada. Mas eu fiquei conhecida por esse passo", brincou Ticiane. A fala trouxe à tona memórias não só do meme, mas também de mudanças na vida da apresentadora, incluindo a separação de Roberto Justus.



Nas redes sociais, fãs interpretaram que o divisor de águas foi além da dança. Muitos lembraram do término de Ticiane com Roberto Justus, que ocorreu no mesmo ano do episódio. Na época, o empresário considerou "inadequados" os passos de dança da então esposa. Hoje, Ticiane é casada com o jornalista Cesar Tralli e parece estar em uma fase muito mais feliz e leve de sua vida.



"A Tici falando que o quadradinho de oito foi um divisor de águas na vida dela. Eu entendi, Ti. Eu entendi", escreveu um fã com suposta ironia. "Foi a versão de: 'livramento'", brincou outro. "Abençoado quadradinho", ironizou um terceiro. "Nada me tira da cabeça que ela e o Justus se separaram depois desse evento canônico", apontou mais um.



Roberto Justus e Ticiane Pinheiro foram casados de 2006 a 2013 e são pais de Rafaella. Um ano após a separação, Ticiane começou a namorar César Tralli, com quem está até hoje.