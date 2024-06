Madonna entrega look com par de brincos de designer brasileira - Foto: Reprodução

Publicado 10/06/2024 20:24

No último domingo (9), Madonna surpreendeu seus seguidores ao mostrar detalhes de seu fim de semana nas redes sociais. O que chamou atenção dos fãs foi um par de brincos prateados, em formato de cruz, da designer brasileira Juliana Manzini.

"Como começou meu fim de semana...", escreveu a cantora em seu perfil do Instagram, destacando o look preto de couro que usava. Os brincos, dados a Madonna por Lethicia Bronstein, fazem parte de um conjunto de peças entregues durante a passagem da cantora pelo Rio de Janeiro em maio. Na ocasião, a estilista presenteou Madonna com uma capa de organza com franjas e uma choker tripla de zircônias, além dos brincos que a popstar escolheu usar neste fim de semana.

A peça, cravejada de zircônias, está à venda por R$ 323 no site da marca. A parceria entre Lethicia Bronstein e Juliana Manzini é conhecida por criar looks exclusivos para diversas celebridades. A partir de quinta-feira (13), a loja de Bronstein na Rua Oscar Freire, em São Paulo, receberá um espaço dedicado aos acessórios de Manzini, com peças da coleção atual e outras exclusivas. Para os fãs da diva pop, essa é a chance de se aproximar um pouco mais do estilo de Madonna.