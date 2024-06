Rafaella Justus faz pedido inusitado à César Tralli e Ticiane Pinheiro - Foto: Reprodução

Publicado 10/06/2024 10:11

Neste domingo (9), Rafaella Justus fez uma rara e tocante aparição na televisão, emocionando o público e sua família durante o programa 'Domingão com Huck', da Globo. Aos 14 anos, a jovem prestou uma bela homenagem ao padrasto, o jornalista César Tralli, e à mãe, a apresentadora Ticiane Pinheiro. A jovem aproveitou para contar a história do início da família e surpreendeu a todos com um pedido especial.



Enquanto conversavam sobre a chegada do Dia dos Namorados, César e Ticiane foram pegos de surpresa com um recado emocionante de Rafaella. "Quando eles começaram a namorar eu só tinha quatro aninhos. E não demorou muito, eu já estava subindo no altar!”, relembrou. “Eu sei que eu sou suspeita de falar, mas eles são ou não são um casal muito fofo?", perguntou.

Rafa também comentou sobre a irmã mais nova, Manuella: "Agora, fofura mesmo foi o que o amor dos dois gerou. A Manu, minha irmãzinha! O Tralli costuma dizer que eu que despertei nele a vontade de ter filhos”, compartilhou a adolescente. “Afinal, como ele mesmo disse, o nosso amor foi à primeira vista", declarou.

Finalmente, a influencer fez um pedido inusitado: "Já que eu toquei no assunto, já não está na hora desse amor todo gerar mais frutos, não? Um irmãozinho, uma irmãzinha, quem sabe até os dois! Eu e a Manu estamos querendo muito", afirmou.



Por fim, Rafinha garantiu que a mãe e o padrasto são completamente apaixonados: "Esse casal apaixonado sempre encontra um tempo pra ficar à sós, seja numa viagem, num jantar, num passeio. São eternos namoradinhos! E nós, eu e a Manu, somos grandes testemunhas desse amor", concluiu a herdeira.