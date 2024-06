Lucas Buda fala sobre possibilidade de ser pai - Reprodução / Instagram

Publicado 10/06/2024 09:08

Na noite deste domingo (09), a cantora Nina Capelly emocionou seus seguidores ao revelar nas redes sociais que perdeu o bebê que estava esperando. O fim da gestação que, segundo ela, poderia fruto de um breve relacionamento com o ex-BBB Lucas Buda, deixou os fãs abalados.

"Vim me pronunciar a respeito da gravidez. Tem muita gente perguntando, querendo saber o que está acontecendo, tem muito ataque também," começou Nina, visivelmente abalada. "Bom, esses últimos dias foram turbulentos na minha vida, em que eu me vi dentro de um quarto com depressão. Sem querer comer, sem querer beber, sem querer ver ninguém," desabafou.



Apesar do sofrimento, Nina fez questão de mencionar o suporte que tem recebido. "Estou tendo total apoio da pessoa envolvida, [ele] esteve em São Paulo, nós conversamos. Infelizmente, eu perdi o neném," relatou. A cantora agradeceu pelo apoio, destacando a importância de ter alguém ao seu lado em tempos tão difíceis.



Essa não é a primeira vez que Nina enfrenta a perda de uma gravidez. "Eu tive o Bernardo, que foi a minha primeira gestação. Minha segunda gestação, não consegui segurar o bebê e nessa, infelizmente," relembrou a cantora, evidenciando a dor de passar por essa experiência novamente. Nina finalizou pedindo respeito e compreensão aos seus seguidores.