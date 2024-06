Casa que foi cenário da novela ?Sassaricando? está à venda por 11 milhões - Foto: Reprodução

Publicado 08/06/2024 13:36 | Atualizado 08/06/2024 14:26

A famosa mansão que abrigou Fedora Abdala, personagem icônica de Cristina Pereira na novela "Sassaricando" (1987), está oficialmente à venda. A coluna do Daniel Nascimento descobriu que o imóvel localizado no Alto da Boa Vista, Rio de Janeiro, o suntuoso casarão de 600 m² pode ser adquirido por R$ 11,98 milhões.



Fedora Abdala, filha de Aparício (Paulo Autran) e Teodora (Jandira Martini), protagonizou muitos momentos na mansão, sempre cercada de luxo e extravagância. Durante as gravações, a TV Globo utilizou a residência para filmar as cenas externas, a grandiosa fachada do imóvel tornou-se um marco na novela.



A impressionante residência conta com seis quartos, sendo quatro suítes, e oito banheiros, além de 17 vagas de estacionamento. As comodidades incluem um campo de futebol, quadra de tênis, duas piscinas, cinco salas, uma adega, lavabo, ampla cozinha, três quartos de serviço, casa de caseiro, nascente de água, elevador e três lareiras.



O comunicado de venda descreve o imóvel de luxo como uma "magnífica residência na Gávea Pequena, com 40.000 m² de terreno, 600 m² de área construída, toda reformada recentemente, com portão automático e totalmente integrada à natureza da Floresta da Tijuca". Além da venda, a mansão também pode ser alugada, o último valor divulgado foi de R$ 18 mil a noite.