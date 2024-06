Zezé di Camargo e Zilu Godoi - Reprodução/Montagem

Publicado 08/06/2024

No podcast "Café com Respostas", a ex-BBB Natália Deodato surpreendeu Zilu Godoi com uma pergunta direta sobre uma declaração polêmica de Zezé Di Camargo. O sertanejo afirmou que se casou com a veterana porque ela estava grávida, o que levantou muitas dúvidas e gerou repercussão. Porém, a mãe de Wanessa Camargo deixou claro que isso não é verdade.

"De repente, casei com 19 anos, porque minha ex-mulher engravidou. Ela é quatro anos mais velha que eu, e os pais dela eram contra o nosso namoro, porque achavam que eu era um moleque e não tinha futuro. Queriam que ela casasse com um cara mais velho que ela, que tivesse futuro. É normal de todo o pai pensar isso. Eu não tinha onde cair morto. Vivia de cantar num lugar ou outro", contou Zezé.

Zilu não hesitou em responder e deixou claro seu descontentamento com a fala do ex-marido. "Eu tenho pena por ele ter falado essa frase. Pela filha dele, porque não é verdade," declarou a mãe de Wanessa Camargo. Ela enfatizou que ambos, e suas famílias, conhecem a verdadeira história. "Namorei três anos, eu noivei, me preparei para casar. A gente ia casar em agosto, antecipamos porque eu engravidei. Foi simplesmente isso," explicou, refutando a versão de Zezé.



Durante a conversa, Zilu também abordou o doloroso processo de divórcio com Zezé. "Não é fácil. Eu casei achando que seria um conto de fadas, para a vida toda," confessou. A separação trouxe muito sofrimento e a necessidade de enfrentar muitas mentiras, mas ela encontrou força para seguir em frente. "Sofri por uns dois anos, mas me fortaleci, olhei para o espelho e disse: 'eu sou capaz', eu posso," contou, mostrando sua resiliência.