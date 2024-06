Oruam defende Neymar em treta com Piovani e pede para fãs xingarem atriz - Foto: Reprodução

Oruam defende Neymar em treta com Piovani e pede para fãs xingarem atrizFoto: Reprodução

Publicado 07/06/2024 19:19 | Atualizado 07/06/2024 19:23

Oruam, de 22 anos, abriu o coração com os seguidores nesta sexta-feira (7) para esclarecer a polêmica com Luana Piovani, afirmando que seu apoio a Neymar não foi o motivo inicial do conflito. O rapper carioca, cujo show no festival WeeHoo foi cancelado após ele incentivar ataques à apresentadora, criticou a ex de Pedro Scooby, chamando-a de preconceituosa.

Nos Stories, Oruam pediu aos fãs que não atacassem a produção do festival, que justificou o cancelamento por "alguns posicionamentos e declarações do artista não se alinharem" com os valores da empresa. "Ai meus fãs malucos, queria pedir pra vocês pararem de atacar os outros. Acho que a intenção dos playboys contratantes daquele festival foi me prejudicar, porque quando eles lançaram o line e contrataram ele ja sabiam da treta toda, quiseram se aproveitar e fazer essa palhaçada", revelou.

Após sugerir que os organizadores sabiam da polêmica desde o início, ele explicou: "Quanto a Luana, não é a primeira vez que ela entra em uma [treta] comigo", apontou. "Há meses atrás, ela postou, quando o filho dela veio pro Brasil morar com o pai, que agora ele tava ouvindo artista delinquente, má influência, filho de traficante se referindo a mim. Acho ela preconceituosa!", acusou o rapper, que é filho de Marcinho VP, figura notória no mundo do crime.



Por fim, o rapper esclareceu que sua defesa do atleta não foi sobre a PEC das Praias do Nordeste, mas sim sobre a amizade com o jogador. "Deixar claro também que eu não sei nada de privatização de praia, só apoiei o Neymar porque sou amigo dele, e vi ela falando dos filhos, é isso", finalizou Oruam, tentando pôr fim às especulações sobre seu posicionamento.

Vale lembrar que às acusações de Luana Piovani às quais o rapper se refere à um desabafo polêmico da atriz. "Miúdo de 12 anos comentando que tem mulher que finge estupro, cantando intérpretes duvidosos e compositor filho de assassino, chamando criança de cria e naturalizando palavrões no vocabulário. Peço a Deus que provenha", disparou a loira nas redes sociais na época.