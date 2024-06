Thalyta Alves - Foto: Reprodução

Thalyta AlvesFoto: Reprodução

Publicado 07/06/2024 19:44

A ex-BBB 24, Thalyta Alves, tirou um tempo para responder a diversas perguntas de seus seguidores nas redes sociais. Entre os questionamentos, muitos queriam saber o que a ex-sister tem feito após sua saída do confinamento e se ela toparia participar de "A Fazenda", reality show da Record. Sem papas na língua, a advogada não hesitou em responder e surpreendeu a web.



"Eu continuo trabalhando com o que eu sempre trabalhei e com o que eu estou correndo atrás desde que tinha 20 anos. Eu sou advogada, a minha OAB está ativa", afirmou. Thalyta ainda fez questão de destacar sua dedicação à profissão: "Eu sou doutora por excelência, porque Dom Pedro II assim decidiu que o advogado seria chamado de doutor. Então eu sou doutora, e tô aí, trabalhando com o que eu estudei pra caramba pra exercer", completou.



Sobre a possibilidade de participar de A Fazenda, Thalyta demonstrou grande entusiasmo. "É óbvio que eu iria entrar. Não sou hipócrita de falar ‘não vou, não vou’. Lógico que eu iria, até mesmo para fazer valer o hate todo que eu recebo", disse ela, defendendo que uma nova chance em um reality show seria ideal para mostrar sua verdadeira personalidade. "Nada melhor do que um novo reality, vamos embora! Queria muito ir, adoro bicho. E seria uma oportunidade de me mostrar para vocês", revelou.



Além dos planos para o futuro, a ex-BBB também passou por uma transformação física recentemente. Thalyta se submeteu a uma lipoaspiração no abdômen, nas costas e na papada, além de ter remodelado a região dos glúteos. A musa utilizou ainda uma tecnologia avançada chamada argoplasma para reduzir a flacidez da pele.