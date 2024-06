MC Guimê participou do 'BBB 23' - Reprodução / TV Globo

Publicado 10/06/2024 09:31 | Atualizado 10/06/2024 09:31

O cantor e ex-BBB MC Guimê, de 31 anos, encantou seus seguidores ao compartilhar nas redes sociais, neste domingo (9), momento ao lado de sua namorada, a modelo e empresária Fernanda Stroschein, de 28 anos. O casal, que tornou público seu relacionamento no final de março, posou abraçado dentro do carro, mostrando sintonia e afeto.



Na legenda da foto, MC Guimê refletiu sobre o poder das relações humanas. "Às vezes Deus usa você para salvar alguém, ou usa alguém para salvar você, ou para vocês se salvarem," escreveu o artista, deixando claro o quanto o relacionamento com Fernanda significa para ele. Em resposta, a modelo foi direta: "Amo você!"



Os seguidores de MC Guimê não pouparam elogios ao casal nos comentários. "Parabéns! Felicidades, querido! Vida que segue", declarou Jacira Santana, mãe do economista e ex-BBB Gil do Vigor. "Deus te abençoe com muitas bençãos e vitórias!", escreveu uma fã. "Amo ver vocês felizes!", disse uma terceira. "Torcendo sempre por você!", revelou mais uma.