Publicado 11/06/2024 09:02

Virginia Fonseca surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma mudança inesperada em seu corpo durante a gravidez de seu terceiro filho, José Leonardo. Na noite desta segunda-feira (10), a influenciadora decidiu tirar suas medidas e descobriu que seu bumbum cresceu mais do que a barriga desde o início da gestação.

"Gente, minha bunda, desde o início da gestação, aumentou 20 centímetros! A bunda cresceu mais que a barriga! Qual a chance?", contou ela em seus stories de seu Instagram. O bebê, fruto do relacionamento com Zé Felipe, homenageia o pai e o avô paterno, o cantor Leonardo. Com previsão de nascimento para setembro, José Leonardo será o terceiro filho do casal, que já são pais de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano e sete meses.



Em meio às novidades da gravidez, a empresária também participou da festa de 31 anos de Rafa Uccman, na mesma noite. A comemoração em São Paulo foi marcada por presentes luxuosos, incluindo um anel da Bvlgari presenteado pela famosa e Lucas Guedez. A peça de ouro amarelo 18K, da coleção Serpenti Viper, é cravejada com pavê de diamantes e custa R$ 60 mil.

"Esse presente demonstra apenas um pouquinho do nosso amor por você!", escreveu Virginia em um cartão. Já para a festa, a influenciadora, acompanhada de Zé Felipe, escolheu um look deslumbrante, complementado por um sapato Versace Medusa Aevitas, com salto de 15,5 cm e plataforma dupla de 3 cm cada, avaliado em R$ 12 mil.