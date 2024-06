Celebridades como Matteus - Leo Franco/ Agnews

Publicado 11/06/2024 10:09 | Atualizado 11/06/2024 10:09

Na última segunda-feira (10), Matteus Amaral, vice-campeão da 24ª temporada do Big Brother Brasil, usou seus stories no Instagram para responder aos rumores de que teria vergonha de ser gaúcho. Natural de Alegrete, no Rio Grande do Sul, o ex-BBB deixou claro seu orgulho pelas raízes.





Com veemência, Matteus reiterou que nunca deixou de carregar os traços culturais gaúchos em sua vida. “Eu carrego na minha fala, na minha voz, por onde eu falo. Se eu tivesse vergonha do que eu sou e represento, eu não falaria como eu falo, não expressaria o amor que eu tenho pelo meu estado. Quem fala isso está falando bobagem. Tenho amor e vou carregar sempre esse amor por ser gaúcho”, disse o ex-BBB.



A repercussão foi imediata, dividindo opiniões na web. "Amor da boca pra fora! Na hora que o estado precisou, o Brasil todo vindo pra cá e ele fugindo!", detonou um internauta. "Se ele for dar satisfação a quem fala mal dele, vai deixar de viver", ponderou um fã. "Matteus mereceu mais a final que a própria Isabelle Cunhã", apontou outro.



Matteus faz desabafo após críticas de que ele esqueceu que é gaúcho:



“Se eu tivesse vergonha do que eu sou, do que eu represento, eu não falaria como eu falo, não expressaria o amor que tenho pelo meu estado e quem fala aí, está falando bobagem.”

