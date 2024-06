Susana Vieira - Reprodução/Instagram

Publicado 11/06/2024 09:51 | Atualizado 11/06/2024 10:04

Para quem não lembra, o valor total do IPTU devido, atualizado em agosto de 2021, era de R$ 6.767,72, pertencente ao período de 2018 a 2020. A quantia era referente a um imóvel localizado no bairro de Manguinhos, em Búzios, no Rio de Janeiro.

Já a decisão de extinguir o processo da veterana foi proferida pelo juiz Danilo Marques Borges no dia 13 de maio de 2024. O processo só chegou ao fim após a atriz pagar a dívida, comunicar e solicitar a justiça o encerramento.

A sentença destaca que ambas as partes foram devidamente notificadas sobre a decisão. O desfecho certamente traz alívio para a famosa, que agora vê seu nome livre do processo judicial.

Em contato com a coluna inicialmente a assessoria de imprensa da atriz, que talvez não tenha apurado da forma correta a existência da dívida, informou que Susana não possuía mais casa em Búzios e que não constavam débitos em seu nome e nem em nome de um suposto novo proprietário. Porém, conforme APURADO pela coluna, sim, caros leitores, diferente do que a assessoria da veterana quis fazer ao entrar em contato com outros veículos na intensão de nos descredibilizar, a apuração foi feita corretamente e foi constatado que o processo de cobrança existia, tendo a famosa sido citada no dia 01 de novembro de 2023. Agora, entretanto, com a quitação dos valores devidos, a atriz global livrou-se da dívida.