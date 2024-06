Sonia Abrão detona estreia de ex-BBBs Fernanda e Pitel na TV - Foto: Reprodução

Sonia Abrão detona estreia de ex-BBBs Fernanda e Pitel na TVFoto: Reprodução

Publicado 12/06/2024 09:38

Sonia Abrão utilizou um espaço em seu programa "A Tarde É Sua" para dar sua opinião sincera sobre a estreia de Fernanda Bande e Giovanna Pitel no Multishow. Após o sucesso no reality show, as ex-BBBs agora comandam o "Na Cama com Pitanda", mas a atração não agradou a apresentadora da RedeTV!. A veterana deixou claro que, para ela, o formato deixou muito a desejar.



A comunicadora foi incisiva em suas críticas, mencionando que o programa deveria ter uma duração maior para melhor desenvolvimento dos temas abordados. "Tinha que ser uma hora, mas não, meia hora. Por outro lado, Graças a Deus. Eu achei tão ruim. O áudio estava ruim, o roteiro estava ruim, a cama tava pequena", disparou.



Apesar das críticas severas, Sonia Abrão reconheceu a habilidade da convidada Valentina Bandeira, destacando sua capacidade de segurar longas entrevistas. "Coitada da Valentina Bandeira, ela é ótima, maravilhosa, ela rende altas entrevistas, inclusive aqui para a gente. Agora, ela vai para a cama com as meninas para falar se já mandou nudes ou não? Está de brincadeira", comentou.



Por fim, Sonia Abrão também apontou uma atitude que, segundo ela, prejudica o programa: a postura de Giovanna Pitel. "Achei a Pitel agressiva com o público, essa história de ser debochada, essa ironia… meio malvadinha. Ela está conseguindo ser mais que a Fernanda, que saiu com essa fama", concluiu.