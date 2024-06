Agência confunde Bruna Biancardi e Bruna Marquezine e causa polêmica - Foto: Reprodução

Publicado 11/06/2024 19:15 | Atualizado 11/06/2024 19:16

Bruna Marquezine, que encantou a todos com sua estreia no MET Gala, revelou curiosidades dos bastidores durante sua participação no podcast "Famosos Conselhos", de Mica Rocha. O evento, realizado em Nova York há algumas semanas, destacou a atriz com um look belíssimo e ela compartilhou detalhes inéditos sobre a experiência.



A famosa deixou claro que foi no evento por sua conta e risco. "As coisas mais engraçadas são: ninguém entra com assistente, empresário, agente. É você e o seu carisma. Não tem ninguém para você falar: ‘Você viu quem passou aqui do nosso lado?’. Não tem. É você e uma pessoa muito mais famosa que você. E outra pessoa mais famosa que aquela pessoa famosa", iniciou.

Tentando demonstrar a dinâmica do tapete vermelho, ela continuou: "Uma fila e todo mundo aqui numa fila, assim, ó: Tudo bem, querida? Que linda! E eu fingindo costume. Eu fui com a Uma Thurman, que tirou uma selfie nossa no celular dela. Ela me mandou [a foto], boba! Por Instagram, ela me deu um oi, e ela postou”, revelou a atriz aos risos.



A artista explicou que deixou sua bolsa com uma moça antes de subir no Red Carpet. "Aí aquele povo gritando naquela escadaria e eu pensando muito: ‘não cai, não cai, que vai dar tudo certo’. E eu pensando: ‘Tem uma galera muito mais interessante, acho que eu vou ser mais rapidinha. Que é para não atrapalhar a foto da menina que está vindo’. Eu saí rápido do tapete e pensei: ‘Droga, eu devia ter ficado mais’”, recordou.



Por fim, a atriz comentou sobre a duração do evento, destacando como foi uma noite longa e intensa. "É longo, eu cheguei lá 5, 6 da tarde, e saí de lá às 10 da noite”, ponderou.