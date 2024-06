Bambam detona Juliette: 'Não é maior do que eu nem aqui, nem na China' - Foto: Reprodução

Bambam detona Juliette: 'Não é maior do que eu nem aqui, nem na China'Foto: Reprodução

Publicado 11/06/2024 18:48

Juliette, campeã do Big Brother Brasil 21, ironizou os xingamentos que recebeu de Kleber Bambam, vencedor do BBB 1, nesta terça-feira (11). O fisiculturista criticou a paraibana afirmando que ela "não é maior" do que ele "nem aqui, nem na China".

Durante sua participação no programa Sem Censura, apresentado por Cissa Guimarães, a cantora abordou os xingamentos que recebe desde que entrou na casa mais vigiada do país. "Eu não consigo apagar tudo, não tem equipe que dê jeito. A gente deixa. Inclusive, eu estimulo (hate), porque uso como ferramenta para lançar novas músicas. Escola da Anitta", brincou.

A famosa não perdeu a oportunidade de ironizar a comparação com Bambam. "Esses dias eu respondi um: 'Eu sou maior que Juliette'. Eu respondi: 'Eu tenho 1,63m, e vocês?'", contou ela, com bom humor. "Eu não sei, acho que é altura. Eu sou pequenininha", acrescentou, arrancando risos dos fãs.

Para quem perdeu, Kleber Bambam disparou críticas à nordestina durante sua participação no programa Sensacional, da Rede TV!. "Ela não é maior do que eu, nem aqui, nem na China. Tenho certeza de que, [a cada] dez porteiros de prédios, nove não sabem quem é ela. Estou nessa história há 22 anos, sei quem vai durar, são poucos. Quem durou? Sabrina [Sato], Grazi Massafera e Kleber Bambam. Qual o maior de todos? Kleber Bambam", afirmou.