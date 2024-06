Bárbara Evans revela susto que viveu com o filho de três meses no hospital - Reprodução/Instagram

Publicado 11/06/2024 16:06 | Atualizado 11/06/2024 16:08

Bárbara Evans usou seu perfil nas redes sociais nesta terça-feira (11) para tranquilizar os seguidores sobre a saúde de seu filho, Antônio, de 6 meses. Diagnosticado com bronquiolite, o pequeno está internado há cerca de uma semana, mas já apresenta sinais de melhora e deve ter alta da UTI em breve.

"Antônio está ótimo. Graças a Deus. Mas tudo sem pressa como eu falei para vocês. É tudo no tempo dele. Ele está com aquela máscara e já tirou o cateter. Deve tirar esse negócio agora à tarde e vai ficar na UTI por mais 24 horas para observar como ele vai respirar sem nada”, revelou a influenciadora.

A prioridade é monitorar a saúde do bebê de perto. “Se vai ter desconforto ou se a saturação vai cair, como que vai ficar os batimentos cardíacos. E, se ficar tudo bem, em 24 horas a gente vai para o quarto", explicou Bárbara, demonstrando otimismo com a recuperação do filho.