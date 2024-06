Ex-BBB Jean Wyllys se diz responsável pela carreira de Grazi Massafera - Foto: Reprodução

Publicado 11/06/2024 11:40

Após Bambam se autodeclarar o melhor ex-BBB de todos os tempos, chegou a vez do vencedor do BBB 5, Jean Wyllys, trazer à tona memórias de sua participação no reality show. Aliás, ele fez questão de destacar seu papel crucial no sucesso da atriz Grazi Massafera. Em entrevista ao podcast Futeboteco, o político afirmou ter sido peça fundamental no futuro da artista.

O ex-deputado federal, que também participou da mesma edição do programa que a gaúcha, apontou sua influência na mudança de narrativa em torno da famosa. "Aliás, Grazi Massafera existe porque eu estava naquele programa. É verdade, justiça seja feita", iniciou.

Jean revelou que conseguiu alterar a forma como o público via a jovem dentro do BBB. "Fui eu que olhei ela com outros olhos, fui eu que tirei ela do lugar de gostosa que toda mulher bonita ocupava", afirmou. "Fui eu e o Alan, que namorava com ela na época, que trouxemos ela para outra narrativa", explicou.

Segundo ele, a relação e as interações dentro da casa permitiram que o público visse um lado mais profundo e talentoso de Grazi Massafera, além da sua beleza. "Foi a relação comigo que tirou dela o melhor, mostrou outra coisa para o Brasil", ponderou.



A entrevista gerou bastante repercussão nas redes sociais. "A pergunta que não quer calar , quem é esse tal de Jean?", questionou uma internauta. "Quem acompanha o BBB sabe que ele tem razão", ponderou outra. "Ela era simples e talentosa, isso faz a pessoa crescer", apontou uma terceira. "Oxe! AÍ forçou né, amigo?", debochou mais uma.