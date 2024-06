Alane - João Cotta/Globo

11/06/2024

A Alane Dias, ex-participante do Big Brother Brasil, está em uma fase promissora de testes para novelas da TV Globo. Fontes da emissora confirmaram que a atriz está na disputa por um papel em "Mania de Você", a próxima novela do horário nobre escrita por João Emanuel Carneiro. O resultado deve ser divulgado ainda esta semana, trazendo grandes expectativas para a manauara e seus fãs.



De acordo com a colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, Alane participou de testes para "Mania de Você", próxima novela das nove da emissora, e "Tutti Frutti", novo folhetim das seis. A primeira produção substituirá o remake de "Renascer" e deve ir ao ar em setembro, já a segunda entra no lugar de "No Rancho Fundo" e tem estreia prevista para novembro deste ano.

Ainda segundo a jornalista, determinada a se destacar, Alane tem se dedicado intensamente à sua preparação, frequentando oficinas com diversos atores da casa. Aliás, o interesse da Globo na jovem vai além dos testes. Seu currículo está sendo analisado por várias produções da emissora, que vêem nela um potencial similar ao de Bruna Marquezine, tanto em estilo quanto em aparência.

Alane, que já possui DRT (Registro Profissional de Atriz) e experiência no teatro, mencionou durante o BBB 24 que frequentemente é comparada a Marquezine. Sua elegância e discrição chamam a atenção, características valorizadas pela emissora. Enquanto os resultados dos testes não são divulgados, a bailarina confirmou sua participação no programa de Fernanda e Pitel, ao lado de Ana Clara, Deborah Secco, Yasmin Brunet e MC Binn.