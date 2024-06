Eliezer e Viih Tube - Reprodução/Instagram

Publicado 11/06/2024 15:36

Nesta terça-feira (11), Eliezer, de 34 anos, abriu o coração sobre a tentativa frustrada de surpreender a esposa, Viih Tube, de 23 anos, no Dia dos Namorados do ano passado. O ex-BBB revelou que havia planejado uma noite especial, mas a youtuber não quis sair de casa, deixando-o desapontado.



Na véspera da data dos amantes, o famoso contou a história para os seguidores: "Preparei uma surpresa para Viih, o melhor motel de São Paulo. Reservei e mandei decorar, bem brega, sabe? Reservei uma área privativa em um restaurante com rooftop, com violino e tudo, tudo muito brega mesmo, mas eu amo", contou Eli, relembrando os detalhes da noite romântica que nunca aconteceu.



No entanto, a tarefa de convencer Viih a sair de casa foi uma missão impossível, já que ela estava no puerpério após o nascimento da filha, Lua, hoje com 1 ano. "Inventei uma desculpa para tirar ela de casa, mas não deu certo. Fui inventando mentira atrás de mentira para ver se conseguia que ela saísse comigo. Comecei a fazer chantagem e nada. Fingi que estava p**o e nada. Fingir, não, estava mesmo", relembrou.



Até que o influenciador se deu por vencido. "Por fim, desisti, deitei na cama e falei: 'Tá difícil, reservei um dos melhores restaurantes de São Paulo, motel e você só precisava sair de casa'. Aí, ela: 'Não sabia, então vamos'. Mas já eram 23h e já tinha desistido de raiva. Puerpério não é fácil", completou Eliezer.

Eliezer revela planos frustrados para Dia dos Namorados com Viih Tube Foto: Reprodução