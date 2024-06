Kally Fonseca e Lucas Souza tiveram embates em 'A Fazenda 15' - Reprodução / PlayPlus

Publicado 11/06/2024 14:56

Em meio à polêmica do vazamento do vídeo íntimo de Lucas Souza e o ex-affair Laéllyo Mesquita, também sobrou para Kally Fonseca. A ex-Fazenda foi acusada como responsável por disseminar o registro. No entanto, sem papas na língua, ela contestou acusações e negou envolvimento na treta.

"Já acordei e já vi umas matérias aí com meu nome. Enquanto não mexia no meu pé, eu estava calada. Saiu uma matéria na Sonia Abrão, que um jornalista disse que eu, Kally Fonseca, possivelmente tinha vazado o vídeo", iniciou ela.



A ex-Fazenda prossegue, deixando claro seu distanciamento em relação aos protagonistas do vídeo vazado. "O Lucas pra mim nem existe, muito menos eu soltar intimidade do Lucas. A minha amizade com o Laéllyo, ele não precisava nem me enviar vídeos, porque eu presenciava as coisas", ponderou.



Em um tom de indignação, Kally desafia os que a acusam, revelando que guarda segredos mais profundos do que os especulados. "Vocês não sabem é de nada, vocês compram personagens. O segredo que eu sei não é esse não, são piores, porque eu tenho amor à minha paz de espírito", finalizou a cantora.