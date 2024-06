Lucas Guimarães e Carlinhos Maia - Foto: Reprodução

Publicado 11/06/2024 12:08

Na noite desta segunda-feira (10), Carlinhos Maia encantou seus seguidores ao compartilhar fotos de antes da fama em suas redes sociais. O famoso e o marido, Lucas Guimarães, que estão prestes a completar 15 anos de união, reuniram registros do início do relacionamento, trazendo uma onda de nostalgia aos fãs.



Em um vídeo no Instagram, Lucas Guimarães brincou dizendo que "comprou o esposo na planta". A gravação, embalada pela música "Daqui pra Sempre" de Manu Bahtidão e Simone Mendes, mostrou uma série de fotos antigas de Carlinhos Maia, seguidas por imagens recentes do influenciador aos 32 anos.

"Quando comprei meu marido na planta ele era assim", escreveu o irmão de Babal Guimarães na legenda, destacando a impressionante transformação de Carlinhos ao longo dos anos. "Juntos no deserto e agora na terra prometida. Esse é o meu, cadê o seu?", declarou ele.

A postagem rapidamente viralizou, recebendo uma enxurrada de comentários dos fãs impressionados com a mudança. "Compraram na planta e construíram um edifício", brincou uma seguidora. "Na pobreza e na riqueza", apontou outro.