Morre youtuber aos 40 anos por 'acidente infeliz' e surpreende fãs - Foto: Reprodução

Morre youtuber aos 40 anos por 'acidente infeliz' e surpreende fãsFoto: Reprodução

Publicado 11/06/2024 16:40

A notícia da morte do youtuber Ben Potter, mais conhecido como Comicstorian, chocou os fãs de quadrinhos e a comunidade online. O rapaz faleceu no sábado, 8 de junho, aos 40 anos, deixando um legado significativo com seu canal no YouTube, que contava com quase 4 milhões de inscritos.

A esposa de Ben, Nathalie Potter, sem detalhar o que aconteceu, afirmou que o jovem sofreu um “acidente infeliz”. “Para muitos de vocês, ele era o Comicstorian, dando voz a histórias de vários meios diferentes. Para seus entes queridos, ele era uma das melhores pessoas e mais solidárias que alguém poderia desejar”, iniciou.

Nathalie falou sobre as qualidades de Ben e como ele impactou a vida das pessoas ao seu redor. “Ele era alguém que ouvia e reservava tempo para seus entes queridos. Ele faria o possível para fazer todos rirem e ter certeza de que estavam bem. Ele era nossa rocha e tranquilizava seus entes queridos sempre que precisavam”, contou.

Ainda em sua declaração, Nathalie pediu por privacidade para lidar com a perda. “Ele era meu mundo e preciso de tempo para estar com amigos e família. Peço que respeitem minha privacidade, assim como a de todos os outros. Neste momento, a minha prioridade é preservar tudo o que ele construiu e não tenho planos além disso”, revelou.