MC Cabelinho fala sobre vaidade - Reprodução

MC Cabelinho fala sobre vaidade Reprodução

Publicado 11/06/2024 20:02

MC Cabelinho, conhecido por causar em seus shows, está no centro de mais um alvoroço. O funkeiro, que brilhou na novela "Vai Na Fé", da TV Globo, gerou controvérsias durante uma de suas apresentações recentes. Nas imagens que circularam nas redes sociais nesta terça-feira (11), MC Cabelinho é visto tentando "arremessar" um fã que subiu ao palco enquanto ele cantava seu sucesso “X1”.



No vídeo, o cantor continua a performance enquanto tenta jogar o fã de volta para a plateia. O momento, que poderia ter terminado de maneira trágica, mostra o admirador afastando-se do cantor e retornando ao público sem se machucar. A cena rapidamente se espalhou pelo X, antigo Twitter, gerando uma enxurrada de comentários e opiniões divididas entre os internautas.



“Nossa, complicado isso! Imagina se o rapaz cai de outra forma e se machuca? A treta que isso não ia render, tem que ter mais responsabilidade”, ponderou uma seguidora. “O Cabelinho costuma sempre brincar assim, mas tem que ter consciência das coisas”, reforçou outra.



A controvérsia deixou muitos fãs refletindo sobre os limites entre as demonstrações do artista e a segurança dos seus admiradores. “Bem perigosa essa brincadeira aí! Achei que o Cabelinho fosse um pouco mais humilde”, refletiu uma terceira internauta, expressando sua decepção com a atitude do cantor.