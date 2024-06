Karina Bacchi e Amaury Nunes foram casados por quatro anos - Reprodução/Instagram

Publicado 11/06/2024 20:38

A disputa judicial entre Karina Bacchi e seu ex-marido, Amaury Nunes, ganhou um novo capítulo. Em meio à batalha pela guarda do filho Enrico, de 6 anos, a atriz decidiu sair do Brasil. A informação é que a influenciadora vai devolver a casa alugada onde mora em São Paulo e está de partida para outro país.



Segundo o jornalista Matheus Baldi, pessoas próximas à loira revelaram que ela não quer fazer alarde sobre a decisão de mudar de país. A separação entre Karina Bacchi e Amaury Nunes aconteceu em maio de 2022, e desde então, os dois vêm trocando farpas. A briga na Justiça agora envolve a paternidade de Enrico, com Amaury querendo ser reconhecido como pai da criança e ter direitos sobre ela.



Em setembro do ano passado, Karina se pronunciou sobre a decisão judicial que negou a Amaury Nunes o direito de ser reconhecido como pai de Enrico. Por meio de uma nota enviada por seus advogados, a apresentadora lamentou o que chamou de "distorção dos fatos e da realidade" e as críticas ao caso "dentro de uma narrativa especulativa".

“Esclarece minha cliente que o processo corre em segredo de Justiça e com documentos sigilosos, envolvendo a intimidade e os direitos de menor, que por toda sociedade devem ser preservados”, afirmou o comunicado. “Nesta linha, Karina não realizará qualquer manifestação, lamentando apenas a distorção dos fatos e da realidade, as críticas à decisão judicial, dentro de uma narrativa especulativa, assim como o 'vazamento' seletivo e parcial de dados”, acrescentou o advogado Marco Antonio Fanucchi.