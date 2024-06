Filha de Simony rebate críticas por foto com decote e ameaça processo - Foto: Reprodução

Publicado 12/06/2024 10:58

Aysha Benelli, de 21 anos, recentemente compartilhou uma foto com um decote em suas redes sociais e foi alvo de críticas pesadas. Entre os comentários, um rapaz relembrou a carreira de atriz mirim da influenciadora e fez uma comparação desrespeitosa com sua fase atual. Em resposta, a filha de Simony e Afro-X deixou claro que o processo vem.

"De ex-atriz mirim para o que agora? Não virou p*ta ou foi?", questionou um internauta de forma desrespeitosa. Indignada, Aysha resolveu se manifestar. Em resposta ao comentário, ela publicou um desabafo nos stories de seu Instagram. "Usei um decote e a barriga de fora. Está querendo e não está sabendo pedir, mas relaxa. Vai chegar na sua casa, sim, o processo”, declarou.

A jovem seguiu mostrando que não vai tolerar a falta de respeito e que medidas legais serão tomadas contra haters. Outro comentário que gerou indignação foi uma sugestão sobre a atriz ter um perfil de conteúdo adulto. "Se me falassem que ela abriu um OnlyFans eu acreditaria", afirmou uma pessoa. Aysha, sem hesitar, respondeu à altura: "Tipo assim, qual a chance? Vocês se passam".



Recentemente, a filha de Simony e Afro-X também respondeu algumas dúvidas de fãs sobre a sua vida pessoal. Entre as respostas, a famosa revelou que está solteira e se identifica como heterossexual. "Vim ao mundo para sofrer e só gostar de homem", afirmou a artista, com tom sarcástico.