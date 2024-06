Ricardo Viana e Lexa - Reprodução/Instagram

Ricardo Viana e LexaReprodução/Instagram

Publicado 12/06/2024 09:51 | Atualizado 12/06/2024 09:51

Lexa e Ricardo Vianna estão celebrando seu primeiro Dia dos Namorados juntos, marcando um relacionamento que já dura oito meses. A cantora, de 29 anos, não economizou nas palavras ao se declarar para o ator, de 31 anos. Em uma publicação nas redes sociais, a famosa relembrou o momento em que foi pedida em casamento durante uma viagem à Noruega, sob a mágica aurora boreal.



"Se alguém me contasse que viveria tudo isso aí, provavelmente não acreditaria. Feliz Dia dos Namorados para gente, meu amor. Você é apaixonante, engraçado, estabanado e esquecido na mesma medida que é lindo. Amo as nossas trocas, os nossos planos e a nossa vontade de viver!, iniciou.



No vídeo compartilhado por Lexa, os fãs puderam ver uma série de momentos especiais do casal, incluindo viagens e o inesquecível pedido de casamento na Noruega. As imagens mostraram a felicidade dos dois e a cumplicidade que têm construído juntos, desde o início do relacionamento em outubro do ano passado, após a cantora terminar seu casamento de dez anos com MC Guimê.



A funkeira e o noivo têm mostrado que são verdadeiros parceiros, sempre compartilhando momentos juntos. "Somos apreciadores da vida e todo dia eu aprendo mais com você. Te amo, marreco", concluiu ela.