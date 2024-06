Ana Maria Braga afasta boatos sobre aposentadoria - Reprodução

Ana Maria Braga afasta boatos sobre aposentadoria

Publicado 12/06/2024 12:18 | Atualizado 12/06/2024 12:18

Ana Maria Braga protagonizou um momento hilário no "Mais Você" desta quarta-feira (12). Durante uma entrevista com um padre, a apresentadora caiu na risada quando ele mencionou a tradição que seria responsável por atrair casamentos, relacionada ao Santo Antônio. Mas um detalhe da fala do pároco fez a famosa perder a postura.

"Então, depois que ele é abençoado, as pessoas pulam em cima do pau de Santo Antônio para arrancar uma lasquinha com a unha mesmo, com a mão, para dar sorte no namoro e muitos alcançam casamentos, temos muitos testemunhos", explicou o religioso.



Ao ouvir a expressão "pulam em cima do pau", Ana Maria não conseguiu conter a risada. A apresentadora arregalou os olhos e começou a rir, deixando claro que achou a situação extremamente engraçada. A reação espontânea da veterana rapidamente viralizou na web.



Os internautas não perdoaram e encheram as redes sociais com comentários sobre o episódio. "Que isso Seu Padre?!", brincou uma seguidora. "A Ana voltou pra 5ª série por uns segundos (risos)", observou outro. "Por isso os padres se chamavam Antônio antigamente", ironizou um terceiro. "Namaria ficou emocionada (risos)", ponderou mais uma.