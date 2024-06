Anitta - Reprodução do Instagram

AnittaReprodução do Instagram

Publicado 12/06/2024 13:04

Anitta, que está vivendo a sua primeira turnê internacional, “Baile Funk Experience”, está dando o que falar na web. Recentemente, a famosa entrou em uma polêmica relacionada ao direito de abortar. Agora, ela brincou com os seguidores sobre seu “novo namorado”.

A cantora surpreendeu os internautas ao falar dos seus planos para esta quarta-deira (12). "Meu dia dos namorados será complicado. Eu e meu namorado somos muito diferentes. Por exemplo... eu existo e ele não…", brincou, , arrancando risadas dos seguidores.



Vale destacar que a artista está solteira. No entanto, os rumores de um possível romance entre Anitta e Peso Pluma, com quem colaborou na música 'Bellakeo', não param de crescer. Recentemente, um detalhe em um passeio de barco em Miami alimentou ainda mais essas especulações.



Durante o passeio, Anitta e Peso Pluma foram vistos usando o mesmo boné, o que despertou a curiosidade dos fãs. A coincidência fez com que muitos shippers alimentassem a ideia de que os dois estariam juntos, gerando comentários animados nas redes sociais.