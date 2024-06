Neymar e Bruna Biancardi - Foto: Reprodução

Neymar e Bruna BiancardiFoto: Reprodução

Publicado 12/06/2024 16:01

Nesta quarta-feira (12), Neymar compartilhou um vídeo ao lado de Bruna Biancardi, celebrando o Dia dos Namorados de uma maneira bem divertida. Os dois aproveitaram a noite anterior jogando com amigos do craque em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Neymar, sempre competitivo, fez questão de provocar a ex-namorada, dizendo ter vencido todos os jogos que disputaram.

"Gente, cuidado com esses influenciadores, são meio mentirosos", brincou Neymar, apontando a câmera do celular para Bruna. Ela, por sua vez, respondeu na hora: "Esses atletas são muito competitivos, não aceitam perder". O jogador do Al Hilal não deixou a provocação passar em branco e mostrou seus amigos reunidos em uma mesa, como testemunhas de sua vitória.

A disputa entre o casal ficou ainda mais divertida quando Neymar mencionou a filha dos dois, Mavie, de oito meses, para tentar provar que tinha vencido. "Você jura pela Mavie que ganhou?", questionou o jogador. Bruna, sem hesitar, respondeu: "Eu não juro pela Mavie coisa nenhuma", arrancando risadas de Neymar e dos amigos.

Vale lembrar que o ex-casal está passando o Dia dos Namorados juntos um ano após a confissão pública de traição feita por Neymar em 2023. Na época, a produtora de conteúdo adulto Fernanda Campos expôs um encontro com o atleta, que desculpas publicamente a Bruna. Agora, parece que o casal deixou o passado para trás e está curtindo momentos de alegria e descontração juntos.