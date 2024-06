Preta Gil - Reprodução

Publicado 12/06/2024 15:33 | Atualizado 12/06/2024 15:33

Preta Gil, solteira desde o fim de seu casamento no ano passado, abriu o jogo sobre sua vida pessoal neste Dia dos Namorados. Nas redes sociais, a cantora revelou estar enfrentando uma desilusão amorosa com seu 'ficante premium'. Sem revelar a identidade do rapaz, a filha de Gilberto Gil detalhou a relação informal que deixou seu coração em pedaços.



Por meio dos stories do Instagram, a famosa falou sobre suas experiências amorosas. “Nessa minha andança de solteira, dou muito trabalho para os meus amigos porque sou de outra geração", brincou, deixando claro que tem aproveitado a vida sem um compromisso sério.



Preta confessou que prefere ser direta em seus relacionamentos. "Eu sou do tipo que não tem paciência para jogos, sou muito objetiva: quer quer, não quer não quer”, afirmou. Foi essa atitude direta que acabou lhe trazendo uma decepção com seu 'ficante premium', uma pessoa com quem tinha um relacionamento com algumas vantagens, mas sem as obrigações de um namoro formal.



Ainda assim, Preta Gil não descarta a ideia de investir em relações informais no futuro. "Sofri muito agora com um 'ficante premium' (risos), porque eu prefiro namorar. Mas você tem razão, 'Ficante premium' ensina muito para gente. Acho que aprendi que eu quero 'ficantes premiuns'. Aí vai que um se destaca ainda mais? Mas não aguentei, porque já quis promover para oficial”, desabafou.

Em abril, a cantora já havia afirmado que estava solteira, mas não sozinha, indicando que está aberta a novas experiências amorosas. Vale destacar que, recentemente, a artista foi internada devido a um cálculo nos rins, mas já teve alta do hospital.