Deolane reencontra Maya Massafera e dispara elogios: 'Tá uma gostosa' - Foto: Reprodução

Publicado 12/06/2024 16:40

Deolane Bezerra e Maya Massafera, amigas há anos, vivenciaram um reencontro emocionante nesta terça-feira (11) em um salão de beleza em São Paulo. As duas não se viam há meses, desde que Maya, que é jornalista, decidiu se afastar dos holofotes para realizar sua transição de gênero. A surpresa foi comemorada pela advogada nas redes sociais.

"Rapaz, se eu tava com uma curiosidade, acabou agora. Olha quem eu encontrei", declarou Deolane em seus stories do Instagram, enquanto abraçava a amiga. Maya, que ainda não havia falado publicamente desde que voltou a aparecer nas redes, foi imediatamente reconhecida pela advogada. "Eu ouvi a voz, e tá linda e maravilhosa e já já ela fala pra vocês ouvirem também", acrescentou a influencer.

Durante a gravação, Maya sorriu timidamente e negou com os dedos, enquanto Deolane continuava a elogiar sua amiga de longa data. "Tá uma gostosa, passada", disse a advogada, que ainda fez uma brincadeira, questionando como Maya conseguiu ficar tanto tempo afastada das redes sociais. "Como é que você aguentou tanto tempo longe da internet? Porque se é eu, eu já tava com nome no SPC e no SERASA", brincou.

Para finalizar o reencontro, Deolane compartilhou em seus Stories um trecho de sua conversa com Maya, onde as duas marcavam um compromisso para o dia seguinte. "Amanhã, onze horas. Mulher eu te pego. Umas oito, nove. Tá bom", disse a ex-Fazenda na gravação, deixando os seguidores ansiosos para ouvir a voz de Maya.