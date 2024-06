Christina Rocha deixa o SBT após 43 anos - Reprodução

Christina Rocha deixa o SBT após 43 anosReprodução

Publicado 12/06/2024 19:12 | Atualizado 12/06/2024 20:28

A comunicadora abriu o coração em participação no programa ‘Melhor da Tarde’ na Band, apresentado por Catia Fonseca. Este colunista que vos escreve deixou uma pergunta para Christina Rocha, recém saída do SBT.



Ao ser questionada pela coluna Daniel Nascimento se guarda alguma mágoa da emissora, a famosa desconversou. “Não é mágoa”, iniciou. “Eu falei, gente, espera aí. Isso é mais pra jornalismo. Eu sempre falei, pô, já tem o da Athena, já tem o Marte, não sei o quê. E não é... Porque eu falo, pô, vocês fizeram pesquisa. Segundo o SBT, que eu sou super querida”, pontuou a veterana, que não se identificou com o formato.



“Como é que eu vou poder mostrar a Cristina praticamente num telejornal?”, questionou a apresentadora. “Pra mim é o telejornal. Não desfazendo, gente. Pra mim, pra eu, Cristina é profissional. E mais 40 anos de profissão. Eu falei, gente, não é pra mim. Então não foi, gente”, revelou.



“Eu tive várias reuniões que não vem ao caso. Várias reuniões, antes de estrear, gente. Antes de estrear. Então, eu me senti... Não foi obrigada, mas era como se fosse. É o que tem, é esse programa”, confessou. “E eu fui avisando, avisando, avisando. Eu sou Cristina, eu sou comunicadora”, destacou.



“Eu falei, gente, não vou conseguir, não é o que eu quero, eu tenho que me respeitar profissionalmente, é o que eu falei”, pontuou “Eu não ia ficar uma semana lá, não dá porque eu tava ficando doente, eu nunca tive ansiedade”, ponderou a famosa, que passou a sofrer do transtorno durante sua saída da atração.

A famosa também chegou a negar outras oportunidades na emissora: "Eu neguei dois programas, vou falar aqui pra vocês, antes. O 'Primeiro Impacto', do segundo semestre, e o outro foi 'Focalizando'. Eu falei, gente, é legal, mas não é a minha praia, neguei", revelou a famosa.