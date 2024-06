Climão! Ex-BBB Hariany Almeida vetada em atração de Virginia Fonseca - Foto: Reprodução

Publicado 12/06/2024 19:45 | Atualizado 12/06/2024 21:30

A treta entre a apresentadora Virginia Fonseca e a ex-BBB Hariany Almeida ganhou novos capítulos nesta quarta-feira (12). Já era de conhecimento público que as duas influenciadoras não se davam bem, apesar de tentarem disfarçar a falta de afinidade nas redes sociais. Agora, o clima esquentou ainda mais após acontecimentos nos bastidores do SBT.



Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Hariany Almeida foi vetada de participar do programa "Sabadou com Virginia". A ex-BBB e seu namorado, Matheus Vargas, filho do cantor Leonardo, foram ao SBT para participar do "Programa do Sílvio Santos" e tentarem aproveitar a ida para gravar a atração. No entanto, foram informados de que não havia espaço na edição.



Segundo os informantes da jornalista, Hariany ficou bastante abalada com a situação. Matheus chegou a questionar seu pai, Leonardo, sobre o motivo de Virginia nunca ter convidado o casal para o "Sabadou", mas o sertanejo desconversou. Este episódio só intensificou os sentimentos de exclusão da ex-BBB.



Além de Hariany, Matheus Vargas também está se sentindo deixado de lado e teria começado a se afastar da família. As fontes indicam que ele está bastante sentido com o tratamento recebido, demonstrando que a exclusão está afetando tanto o relacionamento pessoal quanto profissional do casal. A situação segue gerando burburinho nos bastidores e promete novos desdobramentos.