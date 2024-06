Ex-âncora do SBT conta que pai exibia seu ensaio nua 'para todo mundo' - Foto: Reprodução

Publicado 12/06/2024 20:11

Aos 46 anos, Analice Nicolau, ex-âncora de telejornal do SBT, trouxe à tona memórias de seu ensaio nu para a revista Sexy em entrevista ao podcast Tagarelando. A comunicadora revelou que seu pai fazia questão de mostrar as fotos "para todo mundo".

"Meu pai andava com a revista dentro da kombi, que ele trabalhava numa empresa, e andava com a revista mostrando para todo mundo, não tinha problema nenhum. Minha avó via, todo mundo via. Ele elogiava", contou ela, destacando a aceitação da família.



Analice explicou que sua família "sempre foi muito aberta" e que a aceitação do ensaio nu não foi difícil, especialmente considerando a boa remuneração. "Meu pai é uma pessoa muito quieta, observadora, tem uma sabedoria gigantesca. Meus pais sabiam a filha que têm e a educação que me deram, a liberdade que me deram", ressaltou.



A jornalista também compartilhou episódios de assédio sexual que sofreu de colegas de redação após posar nua. "As pessoas acham que pelo fato de ter posado nua, podem fazer qualquer tipo de brincadeirinha. Só que eu sempre trouxe mais brincadeira ainda. Então, quando alguma pessoa vinha brincar, tirar sarro, eu vinha com outra piadinha", revelou.



Em uma situação específica, a famosa recordou a atitude de um diretor de jornalismo que tentou menosprezá-la. "Teve um diretor de jornalismo que um dia chegou no meio da redação, estávamos lá sentados, ele sentou na minha mesa, eu no computador, [e falou:] 'Analice, homem é tudo safado'. Eu levantei e falei assim: 'olha, eu não sei você, mas o meu pai e meu irmão não são'. Ele pegou, levantou e saiu. A gente precisa se posicionar, impor respeito. Depois daquilo, senti que comecei a ser olhada pela equipe de uma forma diferente", relatou.



Analice Nicolau ganhou notoriedade ao participar da segunda edição do reality Casa dos Artistas, no SBT. Nos anos 2000, ela posou nua quatro vezes para a revista Sexy e também foi apresentadora de noticiários na emissora de Silvio Santos, como o "SBT Notícias Breves", popularmente conhecido como Jornal das Pernas.