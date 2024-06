Virginia Fonseca se declara para Zé Felipe - Reprodução

Publicado 13/06/2024 08:55 | Atualizado 13/06/2024 08:56

Na última quarta-feira, 12, Virginia Fonseca e Zé Felipe agitaram as redes sociais ao anunciarem o lançamento de sua nova empresa de rifas. A notícia, divulgada pelos próprios em seus perfis, não demorou a gerar uma avalanche de comentários, muitos deles negativos. O casal, que já é conhecido por seus diversos empreendimentos, não escapou das críticas de seguidores preocupados com a ética do novo negócio.



Em seu perfil no Instagram, Virginia detalhou a iniciativa: "Com apenas R$ 0,99, você pode ganhar até meio milhão de reais, nem acredito que conseguimos fazer isso". O entusiasmo da influenciadora, contudo, foi recebido com ceticismo por muitos.

A influenciadora ainda fez questão de esclarecer que os sorteios serão conduzidos de maneira legítima: "É feito pela Loteria Federal, ao vivo, por live da Caixa Econômica Federal e depois fica disponibilizado no próprio site da Loterias da Caixa".

Por fim, a empresária também destacou que parte dos valores arrecadados será doada, mas nem isso foi suficiente para acalmar os ânimos. Muitos seguidores questionaram a motivação por trás da nova empreitada.



“Só o que faltava, amo a Virgínia e sua família, mas essas coisas de joguinho e rifas sinceramente já deu, né?”, apontou uma seguidora. “Tava demorando. Quanto mais tem, mais quer. Decepcionada!”, revelou outra. “Decepção define”, reforçou uma terceira. “Nossa gata, te adoro, mas tá passando fome? Poxa mona”, ironizou mais uma.



Outros, no entanto, saíram em defesa do casal, ressaltando que muitos influenciadores estão aderindo ao mesmo modelo de negócio. "Gente, agora todos os influenciadores estão fazendo rifa, mas são todos mesmo", comentou uma internauta. “Que orgulho de você”, apontou outra. “Sucesso, meus amores”, desejou mais uma.