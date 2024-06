Yasmin Brunet - Leo Franco / Agnews

Publicado 13/06/2024 10:11

Na noite de terça-feira, 11, Yasmin Brunet encantou seus fãs ao compartilhar registros da sua glamourosa festa de aniversário, realizada em um hotel de luxo em São Paulo. O evento, organizado pela própria modelo, contou com a presença de diversas celebridades e teve uma decoração deslumbrante inspirada no fundo do mar, marcando a chegada de seus 36 anos com estilo.



Intitulada "Baile da Sereia", a comemoração foi registrada no perfil do Instagram de Yasmin, onde ela mostrou momentos especiais ao lado dos convidados. A ex-participante do BBB 24, da Globo, exibiu sua animação enquanto recebia amigos como Pocah e Raquele, sua ex-colega de reality show. As apresentações dos cantores Orochi, L7nnon e Veigh adicionaram um toque musical especial à noite.



Nas imagens compartilhadas, Yasmin aparece dançando no palco, visivelmente feliz, ao lado de suas amigas. A produção da festa não passou despercebida pelos internautas. "Simplesmente a festa do líder [BBB] que a gente sempre sonhou, só que mil vezes melhor! Você merece", declarou uma seguidora. "Eu amo que você arrasa em qualquer coisa que você se propõe a fazer", elogiou outra. "Uma festa com direito a uma mega produção! Tudo muito lindo" destacou mais uma.



Yasmin também dividiu detalhes dos preparativos em suas redes sociais, revelando a luxuosa decoração. A entrada era adornada com painéis que imitavam o fundo do mar, um teto personalizado reproduzia o oceano, e a iluminação especial em tons de azul criava uma atmosfera com desenhos de sereia. A modelo arrancou suspiros ao mostrar sua produção, com um vestido branco justo e detalhes transparentes, trocando posteriormente para um modelo preto.