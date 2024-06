Irmã de Davi diz que Mani não fez 'p*rra nenhuma' pelo campeão do BBB - Foto: Reprodução

Irmã de Davi diz que Mani não fez 'p*rra nenhuma' pelo campeão do BBBFoto: Reprodução

Publicado 13/06/2024 11:38

A irmã de Davi Brito, Raquel, manifestou-se indignada com a recente entrevista de Mani Reggo, ex-namorada do campeão do BBB 24. A ex-venderora de lanches afirmou ter prestado apoio significativo ao baiano durante sua participação no reality show da TV Globo, o que gerou uma forte reação da influencer nas redes sociais.



Após assistir às afirmações de Mani em entrevista à Rádio Metropole, Raquel Brito não poupou críticas. “Só vendo pra crêr, sofrir o pão que o demônio amassou esses 100 dias pra [ela] levar mérito socorro (risos)”, iniciou. "Foram 100 [dias] que eu e mais 20 cabeças, eu falo de equipe, se f*deu pra ficar dando a cara a tapa pra um pessoa que não fez p*rra nenhuma dizer que fez multirão, que defendia, me poupe", disparou.

Em resposta às declarações de Mani, que atualmente é influencer com mais de 6 milhões de seguidores no Instagram, Raquel seguiu criticando: "Vou morrer defendendo meu irmão, tudo que fiz faço de novo. FOI MÉRITO DELE e ainda sem contar com a massa de pessoas que puxava inúmeros mutirões pra Davi, fora pessoas que falava língua que nunca vi, lugares que nunca ouvir falar torcendo por ele, ah me poupe", finalizou,



A polêmica entre Raquel e Mani gerou um grande burburinho nas redes sociais. “Ai gente independente do relacionamento deles, estão sim desmerecendo a vitória dele”, refletiu uma internauta. “E a irmã não mentiu! A ex nunca puxou um mutirão, lá no X eram pessoas se desdobrando. Falar a verdade não dói”, apontou outra. “O mérito é dele e ponto”, destacou uma terceira.