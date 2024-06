Lulu Santos se apresenta na Zona Sul do Rio - Reprodução Internet

Publicado 13/06/2024 11:04

O cantor Lulu Santos, de 71 anos, precisou cancelar duas apresentações após passar mal em casa e ser diagnosticado com gastroenterite aguda e Influenza A. Na última segunda-feira (10), ele recebeu alta médica, mas a recuperação foi interrompida por um novo diagnóstico: dengue. Em comunicado nas redes sociais, a equipe do músico informou que ele seguirá em repouso absoluto, adiando mais shows.



“Após alta médica na última segunda-feira (10/06), o cantor Lulu Santos segue em recuperação, em casa, das complicações de um quadro de gastroenterite aguda e Influenza A. O músico também foi diagnosticado com dengue e, por orientação médica, seguirá o tratamento em repouso absoluto por mais alguns dias, com a necessidade de adiar sua agenda de shows deste final de semana: sexta-feira (14/06) em Sorocaba–SP, e no sábado (15/06), em Campinas–SP,” declarou a equipe.



Conforme a nota, também foram informadas as novas datas para as apresentações adiadas: “Esses shows serão remarcados para os dias 04/10 em Sorocaba–SP, e 05/10, em Campinas–SP. Informamos que o ingresso é válido para a nova data, mas quem optar em seguir com a devolução pedimos para entrar em contato no e-mail support@icones.zendesk.com. A devolução será feita na mesma plataforma de pagamento da compra de ingresso”, informaram.



A equipe do cantor ainda aproveitou para agradecer o apoio dos fãs neste momento delicado. “Agradecemos o carinho e a torcida de todos por sua rápida recuperação e reforçamos: busque o posto de saúde mais próximo de sua casa e vacine-se!”, encerrou o comunicado.