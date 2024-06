Ex-BBB Deniziane retribui unfollow de Matteus e web reage: 'Não é fã' - Foto: Reprodução

Ex-BBB Deniziane retribui unfollow de Matteus e web reage: 'Não é fã'Foto: Reprodução

Publicado 13/06/2024 12:30

A ex-BBB 24, Deniziane Ferreira, chamou atenção dos seguidores ao retribuir o unfollow de Matteus Amaral, seu ex-affair no reality show da Globo. O vice-campeão do programa deixou de seguir a fisioterapeuta no Instagram, o que levou Deniziane a fazer o mesmo, gerando reações na web.



Para quem não sabe, Deniziane e Matteus viveram um breve romance dentro do confinamento. A relação, no entanto, terminou poucos dias antes da eliminação de Deniziane. Desde então, os dois não mantiveram contato, e a recente decisão de ambos nas redes sociais parece confirmar que a amizade não continuou fora da casa.



Na manhã desta quarta-feira (13), internautas perceberam que Deniziane, carinhosamente chamada de Anny pelos fãs, retribuiu o unfollow de Matteus. Até o dia anterior, ela ainda seguia o gaúcho em seu perfil, o que mudou após a atitude do ex-companheiro de reality.



A reação dos fãs foi imediata e positiva. "Tá certa, ela não é fã dele pra continuar seguindo. Errado foi ele ter dado o unfollow sem tirar a menina dos seguidores", comentou uma seguidora. "Certíssima! Até porque ela nem é fã dele", reforçou outra. "Ambos estão certos nisso, hoje em dia os dois nem devem manter contato", opinou uma terceira, destacando a decisão madura de ambos em seguir em frente.



É importante lembrar que, ainda na reta final do BBB 24, Matteus começou um romance com a participante Isabelle, com quem está namorando atualmente. O vice-campeão pediu a mão de Isabelle em namoro em maio, surpreendendo-a com um buquê de rosas e um anel, selando seu novo relacionamento.