Publicado 13/06/2024 15:00

Gisele Bündchen parece estar novamente solteira. Conforme noticiado pela revista In Touch Weekly, o romance entre a supermodelo e Joaquim Valente teria esfriado. Poucos meses após a revelação do namoro, o casal estaria se afastando. Fontes próximas afirmam que a fama teria incomodado o professor de Jiu Jtsu, que não está habituado à atenção da mídia.



"Os holofotes foram demais para ele. Joaquim é um cara normal. Ele não está acostumado com toda a atenção que recebia", declarou uma fonte à revista. A pressão da mídia e a exposição pública teriam sido fatores cruciais para o afastamento do casal, que ainda não havia oficializado o relacionamento publicamente.



Além disso, rumores indicam que Gisele teria culpado o ex-marido, Tom Brady, pela separação. Em uma piada durante um programa de TV, Tom teria colocado o namorado em uma posição desconfortável. "Ela atribui a culpa ao Tom. Ao concordar em fazer o programa, ele basicamente colocou um alvo nas costas de Joaquim", revelou o informante, acrescentando uma tensão extra ao relacionamento já fragilizado.



Embora Gisele tenha sugerido em entrevistas que estava namorando, o casal nunca apareceu junto em eventos ou fotos nas redes sociais. A ausência de uma confirmação oficial e a recente separação indicam que o romance pode ter chegado ao fim sem grandes alardes.