Isabelle e Matteus do BBB 24 - Divulgação/Globo

Isabelle e Matteus do BBB 24Divulgação/Globo

Publicado 13/06/2024 15:35 | Atualizado 13/06/2024 15:41

Na última quarta-feira, 13, Isabelle Nogueira abriu o coração para seus seguidores e esclareceu qualquer dúvida sobre sentir ciúmes em seu relacionamento com Matteus Amaral. A manauara comentou a decisão do namorado de deixar de seguir sua ex, Deniziane Ferreira, nas redes sociais. Cunhã garantiu que não é ciumenta e que o casal é bem tranquilo quanto a isso.



Durante uma interação no Instagram, Isabelle colocou uma caixinha de perguntas em seu stories para comemorar seu primeiro Dia dos Namorados com Matteus. Quando um seguidor perguntou se a primeira discussão do casal teria sido por ciúmes devido ao unfollow de Matteus, ela respondeu com clareza. "Não teve nenhuma DR por ciúmes não até agora, nenhuma briga por ciúmes, não. Não teve de verdade", afirmou.



Matteus também aproveitou a ocasião para se declarar para Isabelle. "Assim, eu sei que essa Cunhã é linda, ela tem um corpão, ela é querida e o sortudo sou eu", afirmou ele, afastando qualquer rumor de ciúmes. Isabelle ainda revelou que não costuma receber mensagens de homens nas redes sociais e que não se preocupa em olhar o telefone do namorado.



"Eu não tenho ciúmes disso. Ele também não tem ciúmes. Não sei explicar, não tem nada de nenhum e de nenhuma. Absolutamente nada, muito pelo contrário ele me contou muitas experiências da vida dele e eu até gosto de ouvir", completou Isabelle.